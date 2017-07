Vereador encontra sucatas em órgão da Prefeitura de Petrópolis

Máquinas quebradas, veículos sem manutenção e sem material de trabalho. Esse foi o cenário que o vereador professor Leandro Azevedo encontrou na manhã desta sexta-feira (07/07), no pátio da Secretaria de Obras, que funciona em Itaipava. Apenas 30% dos serviços prestados pelo órgão, na região dos distritos, está sendo realizado. Segundo o vereador, são quatro caminhões e uma máquina parados no pátio do depósito, sem condições de sair. No entanto, pequenos investimentos na manutenção dos equipamentos podem solucionar o problema. Um dos caminhões, por exemplo, está sem embreagem e um outro com problemas no sistema de freios.





“A situação é critica e por isso vou entrar em contato com o Prefeito, para pedir as providências pois, dessa forma, a Prefeitura estará garantindo melhor atendimento nos distritos”, destaca o professor Leandro Azevedo, salientando que também percebeu a falta de material de obra, como pedra e areia. Apesar da situação, os funcionários estão animados para o trabalho. O vereador acredita que as providencias para solucionar os problemas serão tomadas tão logo o prefeito Bernardo Rossi tome conhecimento da situação. “Nossa intenção não é criticar. Estamos fazendo essa vistoria com o objetivo de ajudar o governo a sanar os problemas. Todas as nossas reivindicações tem sido atendidas e, tenho certeza que diante do que encontramos aqui, essa será mais uma questão resolvida”.





Os equipamentos encontrados parados no local são usados para a realização de obras nas comunidades, transporte de material e manutenção viária. Com todo o maquinário parado, a prestação de serviços na região dos distritos, inclusive os emergenciais, fica prejudicada. “A população precisa desses equipamentos funcionando”, complementa.





A Prefeitura de Petrópolis não comentou o caso.