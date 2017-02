Grupo "Cão Amor" de Petrópolis organiza Feira de Adoção nesse sábado (11/02) na Rua Montecaseros, no Centro

Olá! Eu sou o jornalista Fabiano Marçal, idealizador e diretor de jornalismo do portal de Internet Gazeta das Cidades, cujo objetivo é divulgar o que há de melhor em termos de cultura, lazer e serviços nas mais charmosas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Niterói, Nova Friburgo, Paraty, Petrópolis e Teresópolis.