No dia 23 de setembro, a Casa de Cláudio de Souza (unidade do Museu Imperial, em Petrópolis/RJ) abrirá as portas para a palestra promovida pelo Mestre em Ciências da Religião, Pedro Nogueira, que terá como tema “Africanidades: a cosmovisão no Candomblé”. O evento, que tem início às 19h30, será gratuito e aberto ao público em geral. Segundo o palestrante, o debate não tem a pretensão de esgotar o tema, mas introduzi-lo estimulando a pesquisa sobre outras maneiras de se entender o universo. “A intenção é trazer, de forma sucinta, a cosmovisão dos Iorubas através do Candomblé, que possui uma visão complexa, cheia de simbolismos e profundamente dialética”, explica Pedro Antonio P. Nogueira. O evento será aberto ao público interessado, principalmente para estudantes, religiosos, adeptos e simpatizantes do tema em questão.

Pedro Antonio P. Nogueira é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora – MG, pedagogo e especialista em Acupuntura, além de ter se especializado em Acupuntura Avançada pela Fujian University of Tradicional Chinese Medicine. Ele também é Dirigente Espiritual do Templo do Caboclo Sr. Ogun Sete Escudos desde 1996, Filiado a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino - entidade mantenedora da FTU- Faculdade de Teologia Umbandista e Discípulo de mestre Arhapiagha - Pai Rivas.