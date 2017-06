Sucesso de público com suas palestras sobre budismo e meditação, Miguel Berredo estará de volta à Casa de Cláudio de Souza, no próximo dia 19 de agosto, às 19h15. Os interessados em saber um pouco mais sobre meditação e auto-conhecimento, desta vez, contarão com um discurso sobre “Como Lidar com as Perdas e as Mudanças?”. O evento é aberto ao público e tem entrada franca. Durante a palestra, Miguel apontará a importância da meditação para a vivência no mundo atual.

“Vivemos em meio a muitas mudanças e temos dificuldade em lidar com as mesmas, acabando sofrendo por não conseguir controlar as condições e manter relações ou situações de conforto para nós. Com a prática da meditação estabilizamos a energia e passamos a não oscilar quando as condições mudam, desenvolvendo lucidez, mente alerta e o coração sereno”, explica o palestrante.

O evento, que já é sucesso desde 2013 e sempre tem lotado o local, traz ainda a prática da meditação e uma conversa esclarecedora entre os presentes e Berredo ao final da palestra, que responde a perguntas de quem estiver presente. “A intenção é trazer a tona a própria felicidade. É como dizia Dalai Lama ‘A felicidade humana e satisfação humana devem finalmente vir de dentro de si mesmo’ e é nisto que eu acredito e tento passar para todos. Olhar para nossa mente ajudará a nos liberarmos dos sofrimentos maiores e menores e teremos uma vida mais plena que beneficiará a nós mesmo e aos outros”, conclui ele.

O PALESTRANTE – Miguel Berredo é estudioso do budismo há mais de 20 anos. Nos últimos cinco, esteve como residente em tempo integral no Centro de Estudos Budistas Bodisatva, no Rio Grande do Sul, onde trabalhou como coordenador de Comunicação. É editor do site Bodisatva - Um Olhar Budista e coordenador das redes sociais do Centro de Cultura Tibetana, Espaço Shiva e Shiva Ashram Brasil, que apóiam as palestras realizadas na Casa de Cláudio de Souza.

A Casa de Cláudio de Souza fica na Praça da Liberdade, 247, Centro, Petrópolis. Além dos eventos que recebe e organiza, o espaço, que é unidade do Museu Imperial, está aberto para visitação gratuita de terça a sexta-feira, das 11h às 18h. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (24) 2231-5156 e (24) 2231-4722 ou pelo e-mail mimp.casaclaudiodesouza@museus.gov.br .