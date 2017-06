BUNKA SAI: cultura nipônica invade a serra

Todas as atividades do Bunka-sai são gratuitas. A festa japonesa terá continuidade na Casa Cláudio de Souza, administrada pelo Museu Imperial. A programação vai de 12 a 16 de agosto.





PROGRAMAÇÃO

THEATRO D. PEDRO



07/08 – Quinta-feira

14h às 19h – Oficina de dança Butoh – Alain Alberganti - Antes mesmo da abertura oficial, acontecerá a primeira atração do Bunka-Sai no Theatro D. Pedro: a oficina de Dança Butoh, a ser ministrada pelo professor e bailarino Alain Alberganti. Entrada franca.





PALÁCIO DE CRISTAL

08/08 – Sexta-feira

19h – Abertura Oficial – Palácio de Cristal

Solenidade com a presença de autoridades e hasteamento das bandeiras do Brasil, Japão, Estado do Rio de Janeiro e Petrópolis.

20h – Apresentação do Coral Municipal de Petrópolis, interpretando os hinos nacionais do Brasil e do Japão e o hino de Petrópolis.

20h30 – Tradicional Kagami Biraki (Sangria do Barril de Saquê)

21h – “Obriga(t)o Kazuo” – Alain Alberganti (performance de dança Butoh)



09/08- Sábado

10h às 12h – Apresentação de Budô (artes marciais japonesas): Aikidô, Judô, Karatê e Kage-Ryu – Instituto Defender Yamabushi – Palácio de Cristal

10h às 10h45 – Palestra – “Técnicas japonesas na Defesa Civil” – geólogo Yuri Garin (Defesa Civil de Petrópolis) – Espaço Manabu

11h às 12h30 – Oficina de Mangá – Prof. Luis Henrique – Espaço Manabu

13h às 13h45 – Palestra – “Técnicas japonesas na Defesa Civil” – geólogo Yuri Garin (Defesa Civil de Petrópolis) – Espaço Manabu

14h – Danças folclóricas japonesas – grupo Kizuna (Campo Grande, RJ) – Palco Nippon

14h às 16h – Oficina de Ikebana – Instituto Cultural Brasil Japão – ICBJ (professoras Angela Koiwai, Lúcia Helena Vieira, Marta Yamamoto, Elizabeth Ferraz e Mitsuko Miyahira) – Espaço Manabu

14h às 16h – Oficina de Shodô – Instituto Cultural Brasil Japão – ICBJ (Profa. Reiko Yanai) – Espaço Manabu

16h – Apresentação do Coral Municipal de Petrópolis – Regência: Maestro Paulo Afonso Filho – Palácio de Cristal

16h30 às 18h – Oficina de Origami – Professoras Kathia Yamamoto e Sheila Justen – Espaço Manabu

18h – Apresentação de Taiko (tambores do Japão) – grupo Rio Nikkei Taiko – Palco Nippon

19h às 22h – Karaokê – Espaço Manabu

20h – Show da Banda Negrayscow – (RJ) – Palácio de Cristal

21h – Cosplay – Apresentação do Grupo Kaizoku e sorteio de brindes – Palácio de Cristal



10/08 – Domingo

9h30 às 11h – Oficina de Bonsai – Rumi Katsumoto – Espaço Manabu

10h às 12h – Apresentação de Budô (artes marciais japonesas): Aikido, Judô, Karatê e Kage-Ryu – Instituto Defender Yamabushi – Palácio de Cristal

11h30 às 12h15 – Palestra – “Técnicas japonesas na Defesa Civil” – geólogo Yuri Garin (Defesa Civil de Petrópolis) – Espaço Manabu

13h às 14h – Palestra sobre Tako (pipa artesanal)– Prof. Ken Yamazato (São Paulo,SP) – Espaço Manabu

14h às 17h – Oficina de Tako (pipa artesanal) – Prof. Ken Yamazato – Local – Espaço Manabu

14h – Apresentação do Coral Hikari ( Valença – RJ) – Palácio de Cristal

17h – Demonstração de pipas com Prof. Ken Yamazato (SP)

17h – Apresentação de Taiko (tambores japoneses) – grupo Kaminari Taiko (Valença, RJ) – Palco Nippon

18h – Show da Banda Higurashi – Palácio de Cristal

19h às 22h – Karaokê – Espaço Manabu

20h às 21h – Cosplay – Apresentação do Grupo Kaizoku – Palácio de Cristal



E mais:



08 a 10/08 – sexta a domingo (durante todo o horário da festa no Palácio de Cristal)

- Exposição: “História da Imigração Japonesa em Petrópolis” – Kiyoshi Ami (Presidente da Associação Nikkei de Petrópolis). Classificação: Livre

- Barracas: Produtos japoneses, souvenirs e restaurantes com comidas típicas



PARQUE CREMERIE

09/08 – Sábado

10h – Atividade: Plantio de Cerejeiras



CENTRO DE CULTURA RAUL DE LEONI

Festival de Filmes Japoneses

07/08 – Quinta-feira

15h – “Ragnarok – The animation” (Desenhos infantis) Dois episódios: “O que você disse?” e “Eu não vou deixar que ninguém interfira!” Classificação: Livre.

19h – “Madadayo” – Direção: Akira Kurosawa. Com Kyôko Kagawa e Akira Terao 1943. Um professor, Hyakken Uchida, troca a cátedra pelo ofício de escritor. Quando sua casa é destruída por um ataque aéreo na Segunda Guerra Mundial, sua vida muda drasticamente e ele será surpreendido pela reação de seus ex-alunos, para os quais ele era uma lenda viva. Classificação: Livre.



08/08 – Sexta-feira

15h – “Ragnarok – The animation” (Desenhos infantis) “Você esta tentando me consolar?” Classificação: Livre.



19h – “Azumi” – Direção: Ryûhei Kitamura. Com Aya Ueto*, *Shun Oguri*, *Kazuki Kitamura. Uma guerra devasta o Japão e, desesperado para restaurar a paz, Tokugawa Shogun, líder de um clã, ordena o assassinato de um

comandante inimigo. A tarefa é atribuída a Azumi, uma jovem e bonita mulher que foi selecionada ao nascer, juntamente com outros nove órfãos, para se tornar uma assassina. Classificação 16 anos



09/08 – Sábado

15h – “Ragnarok – The animation (Desenhos infantis)

“As pessoas deveriam respeitar mais o valor da vida”. Classificação: Livre.

17h – “Tokio” – Direção: Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho Bong. Com Ryo Kase, Teruyuki Kagawa e Yû Aoi. Filme em três segmentos: “Interior Design” (os efeitos sofridos por um jovem casal que está tentando se adaptar à vida em ); “Merde” (uma misteriosa criatura aterroriza Tokio, provocando paixão e repulsa na população até o momento em que é capturada); “*Shaking Tokyo*” (a história de um homem que vive isolado do resto do mundo há 10 anos, até apaixonar-se por uma jovem entregadora de pizza). Classificação: 14 anos.



SENAC – Unidade Petrópolis

09/08 – Sábado

13h às 16h – Workshop: Culinária Japonesa



UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PETRÓPOLIS

29/08 – Sexta-feira

9h às 12h – Palestras: “Cultura Japonesa” e “Bolsa de Estudo no Japão” Filme de apresentação do Japão – Professores José Marcos Domingues, David Leal de Almeida e ex-bolsista do Japão.





(Fonte: A Serra)