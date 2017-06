Festival da Sardinha: atração em Cabo Frio

Variada gastronomia e muita música fazem parte da 4ª edição do tradicional Festival da Sardinha, no bairro Vila Nova. O evento começa amanhã (19) e só termina no domingo (22), e é promovido pela Prefeitura de Cabo Frio, por intermédio das secretarias de Eventos e Turismo, o festival tem início às 18 horas, exceto no domingo, que servirá almoço a partir das 12 horas. Os pratos serão comercializados no valor de R$15,00.