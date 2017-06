10ª edição do Guia de Gastronomia "sai" dia 28

Ampliada e renovada, contando, dentre outros, com roteiros voltados à gastronomia, cultura e eco esportes, a 14ª edição do Guia de Gastronomia, Hospedagem e Lazer de Petrópolis, Itaipava e Arredores, da escritora e jornalista Christiane Michelin (foto), já tem data marcada para o lançamento – dia 28 de maio, no novo espaço da Pizzaria Di Farina. O evento terá, ainda, o apoio da Pasto com Amore, di Daniela Varanda, Chocolateria Gourmet de Vania Campinho Tavares, Chalé do Chocolate e Vinhos da Word Wine.

O Guia, leitura obrigatória para turistas e petropolitanos que desejem conhecer todos os cantos e recantos de sua cidade, traz, além de uma listagem completa dos restaurantes, hotéis e pousadas da região, matérias com indicações da autora, história, compras, dicas e lazer, bem como serviços e espaços para festas. A grade novidade da nova edição é uma sessão dedicada aos pets – a “Bom Pra Cachorro” – com hotéis e restaurantes que aceitam animais, hotéis exclusivos para animais, clínicas veterinárias, pet shops e lojas de ração, dentre outros serviços ligados ao setor.

Christiane, petropolitana nata, é uma apaixonada por gastronomia e por Petrópolis e frequentadora assídua dos restaurantes e pousadas da cidade e seus arredores, o que confere, ao trabalho, o aval de quem, de fato, entende do assunto.